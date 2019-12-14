Obradovic yine çıldırdı! Büyük öfke...

Anadolu Efes ve Fenerbahçe, ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan derbide kozlarını paylaştı. Maçı 79-66 kazanan Anadolu Efes, ING BSL'de galibiyet sayısını 11'e yükseltti. THY Euroleague'den sonra ligde de Ergin Ataman'ın Anadolu Efes'ine kaybeden Obradovic'in görüntüsü yine olay oldu. Tecrübeli antrenörün Yunan Basketbolcu Sloukas'la olan diyaloğu sosyal medyada bir çok kullanıcı tarafından paylaşıldı. İşte o anlar...

14 Aralık 2019 Cumartesi 19:39 Güncelleme: 14.12.2019 19:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





