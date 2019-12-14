Obradovic yine çıldırdı! Büyük öfke...

Anadolu Efes ve Fenerbahçe, ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan derbide kozlarını paylaştı. Maçı 79-66 kazanan Anadolu Efes, ING BSL'de galibiyet sayısını 11'e yükseltti. THY Euroleague'den sonra ligde de Ergin Ataman'ın Anadolu Efes'ine kaybeden Obradovic'in görüntüsü yine olay oldu. Tecrübeli antrenörün Yunan Basketbolcu Sloukas'la olan diyaloğu sosyal medyada bir çok kullanıcı tarafından paylaşıldı. İşte o anlar...
14 Aralık 2019 Cumartesi 19:39
Güncelleme: 14.12.2019 19:39
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Düşük tempoda başlayan maçta ilk sayılar Tibor Pleiss'tan geldi. Her iki takımın da savunmaları ilk çeyrekte ön plana çıkarken düşük skorlu geçen maçta TV molasına 7-8 Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle gidildi.
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Çeyrek sonunda aksiyon yükselirken sertlik de ön plana çıkmaya başladı. Nando De Colo, bulduğu sekiz sayıyla ilk 10 dakikada Fenerbahçe Beko'yu sırtladı. İlk çeyrek 17-14 Anadolu Efes üstünlüğüyle tamamlandı.
Mücadelenin ikinci çeyreğinde tempo biraz olsun yükselirken Shane Larkin, dış atışlarıyla takımını skor anlamında taşıdı.
Fenerbahçe Beko, geçiş hücumlarını sayıya çevirirken savunmada problemler yaşayan Anadolu Efes, devre arasına 04:48 kala geriye düştü: 25-26.
Nando De Colo, bu bölümde çift hanelere yükselen ilk isim oldu. ShaneLarkin, devre sonunda tekrar dümenin başına geçerken soyunma odasına önde giren taraf 35-34'lük skorla Anadolu Efes'ti.