Iniesta'dan Barcelona'ya duygusal veda
Basın toplantısı düzenleyen 33 yaşındaki İspanyol yıldız, uzun yıllardır forma giydiği Barcelona'dan ayrılacağını belirterek, "Yakın bir gelecek içinde, özellikle fiziksel yönden, Barça'ya elimden gelen katkıyı istesem de yapamayacağım. Artık şampiyonluklar kazanmak, zirvede kalmak için kendimi yeterli hissetmiyorum." ifadelerini kullandı.
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