Galeri Barcelona BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Valerien Ismael Christian Fassnacht'ı istiyor!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Valerien Ismael Christian Fassnacht'ı istiyor!

Son dakika transfer haberleri... Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Weghorst ile anlaşma noktasına gelen siyah-beyazlıların Valerien Ismael'in isteği doğrultusunda gündemine Young Boys'un kanat oyuncusu Christian Fassnacht'ı da aldığı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Valerien Ismael Christian Fassnacht'ı istiyor!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Valerien Ismael Christian Fassnacht’ı istiyor!

Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Valerien Ismael Christian Fassnacht’ı istiyor!

Siyah-beyazlılarda Teknik direktör Valerien Ismael ve sportif direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde sürdürülen gelecek sezon adına kadro yapılanması kapsamında çalışmalarda transfer listesinde birçok isim bulunuyor.

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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Valerien Ismael Christian Fassnacht’ı istiyor!

Hücum yönünden zengin bir kadro oluşturmak isteyen Kara Kartal'da gündeme bir isim daha geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Valerien Ismael Christian Fassnacht’ı istiyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Young Boys'ta forma giyen 28 yaşındaki İsviçreli kanat oyuncusu Christian Fassnacht'ı kadrosuna katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Valerien Ismael Christian Fassnacht’ı istiyor!

Teknik direktör Valerien Ismael'in futbolcuyla ilgili görüşü ortaya çıktı.

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