GaleriBarcelonaBEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Valerien Ismael Christian Fassnacht'ı istiyor!
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Valerien Ismael Christian Fassnacht'ı istiyor!
Son dakika transfer haberleri... Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Weghorst ile anlaşma noktasına gelen siyah-beyazlıların Valerien Ismael'in isteği doğrultusunda gündemine Young Boys'un kanat oyuncusu Christian Fassnacht'ı da aldığı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...
Giriş Tarihi: 28.06.2022 19:12 , Güncelleme Tarihi: 28.06.2022 19:14
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Valerien Ismael Christian Fassnacht'ı istiyor!