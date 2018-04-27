Zlatan olay açıklamalarına bir yenisini ekledi!
İsveç Milli Takımı'yla Dünya Kupası'na katılmak istediğini açıklayan ancak veto yiyen Zlatan İbrahimovic, konuştu. Kendisini portakala benzeten 36'lık yıldız, "Bizi bitene kadar sıkıyorlar, bitince de atıyorlar. İnanın bu portakal daha bitmedi" dedi. İşte Zlatan'ın tarihe geçmiş diğer efsane sözleri...
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