UEFA'dan Galatasaray'a beklenmedik ceza

Kulübün bu konudaki beklentisi ise para cezasının yanı sıra kadro ve bütçe sınırlaması... Buna göre UEFA'nın 3 yıl için tolere ettiği 30 milyon Euro zararı eski başkan Dursun Özbek döneminde 117 milyon Euro (toplam 147 milyon Euro) aştığı için 6 milyon Euro para cezası gelecek ve bu rakam 3 yıl içinde tahsil edilecek.