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Tarım Kredi'de Kurban Bayramı bereketi! Tam 130 üründe fiyatlar dibi gördü! 9 Haziran Tarım Kredi Market kataloğu
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Kurban Bayramı dolayısıyla tam 130 üründe fiyatları dibe çekti. İkramlık lokumlar, tatlılar, kolonya, gıda maddeleri, temizlik ürünleri ve yerli malı sayısız ürünü efsane fiyatlarla raflara dizen Tarım Kredi'nin indirimleri, 23 Haziran'a kadar devam edecek. İşte Tarım Kredi Bayram indirimleri ve kataloğu...
Giriş Tarihi: 09.06.2024 14:58 , Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 15:02
Tarım Kredi'de Kurban Bayramı bereketi! Tam 130 üründe fiyatlar dibi gördü! 9 Haziran Tarım Kredi Market kataloğu