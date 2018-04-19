Şenol Güneş'e çakmak atan kişi de gözaltına alındı!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda gerçekleşen Fenerbahçe-Beşiktaş futbol müsabakası esnasında çıkan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılıp stadyum kamera kayıtları incelenmek suretiyle tribünden fırlattığı cisimle Şenol Güneş'in yaralanmasına sebep olduğu belirlenen bir şüpheli gözaltına alınmıştır." denildi.