Şenol Güneş olaylı derbiyi Fotomaç'a yorumladı!
HEMEN BIRAKMALIYIZ
Şenol Güneş, yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunurken, "Benim hafta sonunda Malatya ile maçım var. Beşiktaş taraftarı sahaya bir kağıt parçası dahi atsa futbolcularımla 'Oynamıyorum' diyerek kenara gelmeliyiz" yorumunu yaptı. F.Bahçe derbisinde her şeyin çok güzel başladığını belirten Güneş sözlerini şöyle tamamladı:
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