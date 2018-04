"O maçı kaybeden şampiyon olamaz!"

Her takımda izlemekten zevk aldığımız oyuncular var. Ama F.Bahçe hariç. F.Bahçeliler kızmasın, 'şu futbolcu da sonucu değiştirebilir' diyebileceğimiz bir oyuncusu yok. Oysa ki G.Saray'da Gomis, Beşiktaş'ta Talisca, Başakşehir'de Adebayor, Visca ve Emre kötü de oynasalar her an için bir şey yapıp maçı kazandırabilecek meziyet ve potansiyele sahipler.