"O maçı kaybeden şampiyon olamaz!"
Her takımda izlemekten zevk aldığımız oyuncular var. Ama F.Bahçe hariç. F.Bahçeliler kızmasın, 'şu futbolcu da sonucu değiştirebilir' diyebileceğimiz bir oyuncusu yok. Oysa ki G.Saray'da Gomis, Beşiktaş'ta Talisca, Başakşehir'de Adebayor, Visca ve Emre kötü de oynasalar her an için bir şey yapıp maçı kazandırabilecek meziyet ve potansiyele sahipler.
Zira ilk maçta alınan gollü beraberlik ve ikinci maçın Kadıköy'de oynanacak olması ciddi bir avantaj. Ama Beşiktaş farklı bir takım. Daha birkaç ay önce Portoları, Monacoları, Leipzigleri deplasmanda yenmiş bir Beşiktaş her şeyi yapabilir. Yüzde 55 F.Bahçe turu geçer diyoruz ama yüzde 45 Beşiktaş için de çok önemli bir olasılıktır.
ALANYA KOLAY OLMAZ(METİN TEKİN)
Kalan maçlara bakınca birden gözümüze hemen bu derbi çarpıyor ve sonucu belirleyecek diyoruz. Ama işin içindekiler için kesinlikle öyle değil. Oynayacakları ilk maçlar her zaman en zor olandır. Özellikle G.Saray'ın Alanya deplasmanı, Beşiktaş maçı öncesi çok önemli bir viraj. Düşme hattında kazanmak zorunda olan Alanya'yı geçmek kolay olmayacak.
İPİ GÖĞÜSLER(LEVENT TÜZEMEN)
Galatasaray ile Beşiktaş berabere kalırsa ikisi de şampiyon olamaz. Kapı Başakşehir'e ardına kadar açılır. Ancak G.Saray, Fatih Terim ile yeniden yakaladığı büyük maç kazanma alışkanlığını Beşiktaş maçında da sürdürür ve seyircisinin müthiş desteğiyle derbiden zaferle çıkarsa şampiyonluk ipini göğüsler. Galatasaray'ın öncelikli hedefi tabii ki Alanyaspor'u yenmek olacaktır.
Önce Terim, sonra Güneş, ligimizin en tecrübeli hocaları. Terim, oyuncularıyla baba-oğul-arkadaş ilişkilerini mükemmel kurar. Oyuncularını maçlara iyi hazırlar. Donk, Selçuk ve Denayer üçlüsünün parlak geriye dönüşleri Terim'in eseridir. Ancak çizgiyi geçtikten sonra söz futbolcularındır. Eğer G.Saray, ipi göğüslemek istiyorsa Belhanda ve Feghouli Türk Telekom Stadı'ndaki performanslarını deplasmanlarda da sergilemelidir.
F.Bahçe-Beşiktaş derbisi her türlü skora açık. Darbeli, öfkeli ve gerilimli bir maç olacak. Şenol Güneş, tedbirli davranarak oyuncularına 'sakin olun' diyor. Ama saha içi mücadele derbinin sonucunu belirler. F.Bahçe kolay gol yemediği için avantajlı görünüyor. Eğer Güneş, derin bir rotasyona girer ve derbide Beşiktaş ağır bir yenilgi alırsa psikolojisi lige de olumsuz yansır.
HATA YAPIYORUZ(GÜRCAN BİLGİÇ)
En büyük hatayı burada yapıyoruz. Başakşehir maçını konuşurken, Galatasaray gitti, Gençlerbirliği'ne yenildi. Bugün Aykut Kocaman, Beşiktaş veya Başakşehir yenilgilerinden bahsetmiyor, Akhisar'a, Gençlerbirliği'ne kaptırdığı puanları konuşuyor. Bu maçı kazanan sadece büyük avantaj elde edecek. Diğer rakipler kaleyi açmış, "Gelsinler, atsınlar" diye beklemiyor.
Ama hepsi unvanını bire bir mücadele sırasında kazandılar, dört takımın birlikte mücadele ettiği bir dönem olmadı. Bu nedenle geçmiş deneyimlerden farklı, birçok seçeneği hesaplamak zorundalar. Son iki derbisinde oynattığı oyuna baktığımızda Fatih hocanın kadrosunu çok iyi motive ettiğini, hazırladığını söylemeliyiz.
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