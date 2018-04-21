Ne farkı var!
Olaylı derbi sonrası F.Bahçe cephesinden büyük tepki vardı. Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunan birçok futbolcu, maçın tatil edilmesi kararına görselli mesajlarla veryansın etti. İşte sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Josef, İspanyol golcüsü Soldado, milli sol bek Hasan Ali ve eski kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın paylaşımları:
BİR TARAFTA DA MUZ KEYFİ!
Yarıda kalan olaylı derbide Fenerbahçe'nin milli sol beki Hasan Ali Kaldırım'ın görüntüsü dikkat çekti. Ortalık yangın yerine dönmüşken, takım halinde uzaktan olayları izleyen sarı-lacivertlilerde Hasan Ali'nin muz yemesi kameralara takıldı. Tecrübeli futbolcunun tribünlerin öfkesinin devam ettiği sıralarda, muz yerkenki görüntüsü sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.
ROBERTO SOLDADO: MAÇA DEVAM ETMEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPTILAR
"Dün yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Biz başka statlarda bundan daha kötü durumlar yaşadık. Ama hiçbir zaman Türk futbolunun imajını bu hale getirecek bir şekilde sahayı terk etmedik. İkinci yarının başından itibaren maça devam etmemek için her şeyi yaptılar!"
MARTIN SKRTEL: OLANLARA İNANAMIYORUM
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Martin Skrtel de olaylı derbide yaşananlara karşı şaşkınlığını gizleyemeyenler arasındaydı. Slovak stoper, olayların nasıl noktalara kadar geldiğine anlam veremediğini belirtirken, "Olanlara inanamıyorum. Daha önce hiç böyle bir şey başıma gelmemişti. Her şey bizim açımızdan normal devam ederken, bir anda ortalık karıştı" ifadelerini kullandı.
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