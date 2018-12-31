Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste! Milli Piyango 2019 sorgulama ekranı! Amorti çıkan numaralar - Galeri - Fotomaç
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste! Milli Piyango 2019 sorgulama ekranı! Amorti çıkan numaralar

Milyonlarca kişinin merakla beklediği Milli Piyango büyük ikramiye ve amorti çekilişleri başladı. Vatandaşlar Milli Piyango çekilişine yoğun ilgi gösteriyor. 2019 Milli Piyango kazanan numaralar hangisi? Milli Piyango 70 milyon kazandıran numaralar hangileri? Milli Piyango 100 bin TL kazandıran numaralar hangisi? Milli Piyango amorti çıkan numaralar hangileri? 2019 Milli Piyango sorgulama ekranı! Milli Piyango 2019 sonuçları sıralı tam liste haberimizde...
31 Aralık 2018 Pazartesi, 20:38:57
Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste! Milli Piyango 2019 sorgulama ekranı! Amorti çıkan numaralar

Türkiye nefesini tuttu. Milyonlarca insanın merakla beklediği an artık geldi. Milli Piyango 2019 sonuçları sıralı tam liste belli oluyor.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste! Milli Piyango 2019 sorgulama ekranı! Amorti çıkan numaralar

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 1 milyon TL kazandıran iki bilet numarası belli oldu: 8977111 - 5528334

Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste! Milli Piyango 2019 sorgulama ekranı! Amorti çıkan numaralar

70 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE SAHİBİNİ BULDU

Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, "7615536" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste! Milli Piyango 2019 sorgulama ekranı! Amorti çıkan numaralar

7 MİLYON LİRALIK İKRAMİYE ÇIKAN NUMARA: 9915188

İkramiyenin isabet ettiği iller; Aydın, Antalya, Adana ve sayısal sistem olarak belirlendi ve çeyrek bilete isabet etti.

Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste! Milli Piyango 2019 sorgulama ekranı! Amorti çıkan numaralar

AMORTİ KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU

0'dan 4'e kadar olan topların bulunduğu birinci küreden 4 numara çıktı.

İkinci küreye ise 5'den 9'a kadar olan numaralar atıldı. İkinci küreden 9 numara çıktı.

Buna göre amorti numaraları 4 ve 9 olarak belirlendi.

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