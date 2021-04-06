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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 33. hafta)

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı devam etti. Günün maçlarında Konyaspor evinde Ankaragücü ile 1-1 berabere kalırken, Gençlerbirliği ve BB Erzurumspor da 1-1'lik eşitlikle maçtan ayrıldı. Öte yandan Antalyaspor, Sivasspor deplasmanından 4-2'lik mağlubiyetle döndü ve Beşiktaş evinde Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. İşte oluşan son puan durumu...

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 33. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 33. hafta

21- DENİZLİSPOR: 25 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 33. hafta

20- BB ERZURUMSPOR: 28 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 33. hafta

19- GENÇLERBİRLİĞİ: 31 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 33. hafta

18- YENİ MALATYASPOR: 32 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 33. hafta

17- KAYSERİSPOR: 33 PUAN

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