İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 33. hafta)
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı devam etti. Günün maçlarında Konyaspor evinde Ankaragücü ile 1-1 berabere kalırken, Gençlerbirliği ve BB Erzurumspor da 1-1'lik eşitlikle maçtan ayrıldı. Öte yandan Antalyaspor, Sivasspor deplasmanından 4-2'lik mağlubiyetle döndü ve Beşiktaş evinde Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. İşte oluşan son puan durumu...
06 Nisan 2021 Salı 21:05, Güncelleme 07.04.2021 21:21
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 33. hafta)