"Gerçek Fenerbahçe taraftarı bunları yapmaz"

UYARIMA RAĞMEN DEVAM ETTİ

Volkan sahalarında ilk kez bir olaya tanıklık ettiğini de vurgulayarak, "Biz burada çok maç oynadık. Ben 15-16 senedir bu kulübün kaleciliğini yapıyorum. Hiçbir zaman bu şekilde bir olayın yaşandığını görmedim. Evet, sinirlerin yükseldiği zamanlarda ufak tefek şeyler olmuştur ama bu kadar üstüne gidilen bir durum olmamıştır.