"Gerçek Fenerbahçe taraftarı bunları yapmaz"
UYARIMA RAĞMEN DEVAM ETTİ
Volkan sahalarında ilk kez bir olaya tanıklık ettiğini de vurgulayarak, "Biz burada çok maç oynadık. Ben 15-16 senedir bu kulübün kaleciliğini yapıyorum. Hiçbir zaman bu şekilde bir olayın yaşandığını görmedim. Evet, sinirlerin yükseldiği zamanlarda ufak tefek şeyler olmuştur ama bu kadar üstüne gidilen bir durum olmamıştır.
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