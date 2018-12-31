Galatasarayda Fatih Terim 5 ismin üstünü çizdi! - Galeri - Fotomaç
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Galatasaray'da Fatih Terim 5 ismin üstünü çizdi!

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, çarşamba günü yönetimle yapacağı görüşmede, 5 ismin biletini kesecek. İşte Terim'in takımda görmek istemediği isimler...
31 Aralık 2018 Pazartesi, 09:11:37 Güncelleme: 09:16:39
Galatasarayda Fatih Terim 5 ismin üstünü çizdi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ABD'deki tatilini tamamladıktan sonra çarşamba günü yönetimle masaya oturacak.

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Galatasarayda Fatih Terim 5 ismin üstünü çizdi!

İkinci yarının planlamasını yapacak Terim'in takımda görmek istemediği isimleri yönetimle paylaşması bekleniyor. Takvim'deki habere göre, Fatih Terim'in takımda görmek istemediği isimler şöyle...

Galatasarayda Fatih Terim 5 ismin üstünü çizdi!

Maicon

Galatasarayda Fatih Terim 5 ismin üstünü çizdi!

Garry Rodrigues

Galatasarayda Fatih Terim 5 ismin üstünü çizdi!

Eren Derdiyok

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