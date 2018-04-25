Galatasaray devreye girdi

Galatasaray, UEFA'dan gelmesi muhtemel "sattığın kadarını al" maddesine takılmamak için Trabzonspor'a, "Kucka'ya bu sezon ödeyeceğiniz 2 milyon 250 milyon Euro'yu biz üstlenelim. Önümüzdeki iki yılda 4.5 milyon Euro'luk maaşını da kabul edelim. Sözleşmesine bedelsiz transfer yazalım" diyerek Trabzonspor'a sürpriz bir 'ön-teklif' getirdi. (Fotospor)