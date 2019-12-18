Fatih Terim'i şok eden haber! Dünyaca ünlü hoca onu istiyor... - Son dakika Galeri Anasayfa haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Fatih Terim'i şok eden haber! Dünyaca ünlü hoca onu istiyor...

Fatih Terim'i şok eden haber! Dünyaca ünlü hoca onu istiyor...

Son olarak Tuzlaspor'a karşı attığı 4 golle Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselen Galatasaray'da moraller yerine gelirken, maç sonrasında çıkan tatsız olaylar gerginliğe sebebiyet vermişti... Süper Lig'e yeniden dönüş yaparak şampiyonluk maratonunda kendini bulmak isteyen Cimbom'a İtalya'dan flaş bir transfer haberi geldi... Teknik Direktör Fatih Terim'in istemediği yıldız, dünyaca ünlü teknik direktörün 1 numaralı ismi oldu! İşte yaşananlar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
18 Aralık 2019 Çarşamba 14:04
Fatih Terim'i şok eden haber! Dünyaca ünlü hoca onu istiyor...

Sezona rüya gibi bir başlangıç yapmıştı Galatasaray...

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Fatih Terim'i şok eden haber! Dünyaca ünlü hoca onu istiyor...

Tarihin en iyi kadrosu kurulmuş ve Nagatomo, Belhanda, Luyindama, Mariano gibi yıldızların yanına Babel, Seri, Nzonzi, Falcao, Lemina gibi starlar eklenmişti..

Fatih Terim'i şok eden haber! Dünyaca ünlü hoca onu istiyor...

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde lige emin adımlarla başlamak isteyen Cimbom, artık sadece Süper Lig'de şampiyonluk istemiyordu...

Fatih Terim'i şok eden haber! Dünyaca ünlü hoca onu istiyor...

Kupa beyi Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim 'Bir hayalim var' diyerek taraftarını iyice motive etmiş ve Avrupa kupalarına göz kırpmıştı...

Fatih Terim'i şok eden haber! Dünyaca ünlü hoca onu istiyor...

Yeni transferlerle beraber ligi domine etmesi beklenilen Galatasaray'da ilk talihsizlik Şampiyonlar Ligi'nde gelmişti. Sarı-kırmızılılar PSG, Real Madrid ve Brugge ile eşleşmişti...

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