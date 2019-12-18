Fatih Terim'i şok eden haber! Dünyaca ünlü hoca onu istiyor...

Son olarak Tuzlaspor'a karşı attığı 4 golle Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselen Galatasaray'da moraller yerine gelirken, maç sonrasında çıkan tatsız olaylar gerginliğe sebebiyet vermişti... Süper Lig'e yeniden dönüş yaparak şampiyonluk maratonunda kendini bulmak isteyen Cimbom'a İtalya'dan flaş bir transfer haberi geldi... Teknik Direktör Fatih Terim'in istemediği yıldız, dünyaca ünlü teknik direktörün 1 numaralı ismi oldu! İşte yaşananlar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

18 Aralık 2019 Çarşamba 14:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





