Corona virüsü (koronavirüs) salgını tüm dünyada hayatı etkilemeye devam ediyor. Virüsün yayılım hızında düşüş gözlense de salgın nedeniyle hala binlerce insan hayatını kaybediyor. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü ile ilgili gün geçtikçe çeşitli iddialar da ortaya atılıyor. Bunlardan biri de virüsün kasıtlı olarak labortauvarda üretildiği ve yayıldığı yönünde... Bu iddiaya ilişkin çok dikkat çekici bir görüntü ortaya çıktı. İşte tüm dünyayı sarsan corona virüsü (koronavirüs) salgınına dair gündemi sarsan o kare...