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Corona virüsü (koronavirüs) nasıl yayıldı? İşte o çarpıcı kare!
Corona virüsü (koronavirüs) salgını tüm dünyada hayatı etkilemeye devam ediyor. Virüsün yayılım hızında düşüş gözlense de salgın nedeniyle hala binlerce insan hayatını kaybediyor. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü ile ilgili gün geçtikçe çeşitli iddialar da ortaya atılıyor. Bunlardan biri de virüsün kasıtlı olarak labortauvarda üretildiği ve yayıldığı yönünde... Bu iddiaya ilişkin çok dikkat çekici bir görüntü ortaya çıktı. İşte tüm dünyayı sarsan corona virüsü (koronavirüs) salgınına dair gündemi sarsan o kare...
26 Nisan 2020 Pazar 10:21
Güncelleme: 26.04.2020 10:21
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İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ardından tüm dünyaya yayılan corona virüsü (Covid-19), can almaya devam ederken ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
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Açıklanan son verilere göre dünya üzerinde corona virüsü bulaşan insan sayısı tam 2 milyon 897 bin 645'e yükseldi. Yaklaşık 3 milyon insanı enfekte eden virüsten iyileşenlerin sayısı 817 bin olurken, ölenlerin sayısı ise 202 bin olarak açıklandı.
Corona virüsünün (Covid-19) en çok görüldüğü ülke Amerika Birleşik Devletleri (956 bin kişi) olarak dikkat çekerken, ABD'yi Avrupa ülkeleri olan İspanya (223 bin kişi) ve İtalya (195 bin kişi) takip etti. Türkiye ise vaka sayısında 7. sırada yer alıyor.
Yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan bu virüsle ilgili zaman zaman dikkat çeken iddialar ortaya atılırken bunları çoğu virüsün kaynağı üzerine...
İnsanlar en çok virüsün neden ortaya çıktığını merak ederken, bazı haberlere göre salgının başlangıç noktası Çin'deki vahşi hayvan pazarı olarak gösterildli ancak son iddia gündemi sarsacak cinsten. İşte detaylar...