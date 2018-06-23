Badou Ndiaye'den Galatasaray'a mesaj

'Yeni başlıyor'

Senegal'in Polonya ile oynadığı ilk grup maçında süre alamayan futbolcu, kupadaki şanslarını da değerlendirerek, "Polonya gerçekten çok iyi ve güçlü bir takım. Biz de öyleyiz ve bunu gösterdik. Ama kupa daha yeni başlıyor. Önümüzde iki maç ve sonrasında elemeler olacak. Bu şekilde devam etmeliyiz" dedi.(Milliyet)