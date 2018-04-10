Avrupa kulüplerinin ilgilendiği Türk yıldızlar

Cengiz Ünder'in sergilediği başarılı performansın ardından Türk oyunculara olan ilgisini arttıran Roma Sportif Direktörü Monchi'nin hedefindeki isimlerden biri de Galatasaray altyapısından yetişen ve Türk futbolunun en önemli potansiyellerinden biri olarak gösterilen Yunus Akgün.