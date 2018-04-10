Avrupa kulüplerinin ilgilendiği Türk yıldızlar
Ada basınında yer alan haberlere göre Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile yaptığı hazırlık maçlarını tribünden seyreden ve Yusuf Yazıcı'nın performansından bir hayli memnun kalan Tottenham gözlemcilerinin olumlu raporu üzerine İngiliz ekibi, 21 yaşındaki oyuncu için kesenin ağzını açtı.
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