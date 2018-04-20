Almanlar EURO 2024 için derbiyi fırsat bildi!

Türkiye Kupası'nda 2-2'nin rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilmişti. Türk futboluna yapılan bu 'kumpas' dış basında da geniş yankı buldu. Avrupa basını, Türk futboluna yapılan operasyonu sayfalarına taşırken özellikle Almanların 'ilginç' tavırları dikkat çekti. Başta Bild olmak üzere Alman basını manşetlerine taşıdığı olayları anlatırken bir süredir yaptıkları gibi 'Kara propaganda' yapmayı da ihmal etmediler. Bild, Kickers, Der Spiegel gibi gazeteler benzer hadiseler başka ülkelerde olduğunda az yer ayırdıkları haberleri, İstanbul'da yaşanınca manşetlerine taşıdılar.