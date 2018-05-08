8 Mayıs transfer gelişmeleri
İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile anlaşan Hırvat teknik adam Igor Tudor ilk transferini eski takımı Galatasaray'dan yapıyor. Sezon başında Galatasaray'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Tolga Ciğerci'yi Udinese'ye transfer etmek isteyen Tudor, sezon sonunda yönetime sunacağı raporda Tolga Ciğerci'yi transfer listesinin başına ekledi. Tudor'un hedefinde Süper Lig'den başka oyuncular da var.
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği futbolcular arasında yer alan Javier Hernandez ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ESPN'nin haberine göre, Javier Hernandez, Dünya Kupası'ndan sonra West Ham ile yollarını ayıracak. Beşiktaş, Ocak ayında Negredo'yu transfer etmeden önce uzun süre Hernandez'i transfer etmek için uğraşmış ama bir sonuca varamamıştı.
Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'nin bu yaz Celta Vigo ya da Espanyol'a transfer olabileceği iddia edildi.
Önümüzdeki sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fabri'nin menajerinin her iki kulübün temsilcileriyle de görüşme halinde olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ın kararı Fabri'ye bıraktığı ve oyuncunun istemesi halinde bu iki kulüpten birine transfer olmasına engel olunmayacağı belirtildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Yaya Toure, sezon sonunda ayrılıyor. Yeniden başkan seçilmesi durumunda çok iyi bir kadro kuracağının sözünü veren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım şimdiden kolları sıvadı. Fakat birçok ülkede transfer çalışmaları yapan Sarı-Lacivertliler'in bu kez yıldız ayağına geldi!.. Yaya Toure'nin menajerinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi. Yaya Toure'ye başka Türk takımlarının da ilgilendiği belirtiliyor.
Transferde hata yapmak istemeyen Siyah-Beyazlılar'a, menacerler de şimdiden oyuncu önermeye başladı. Sezon sonunda Alman ekibi Hamburg ile sözleşmesi sona erecek olan Aaron Hunt, Beşiktaş'ın gündemine geldi. Bu sezon çıktığı 28 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen Alman oyuncunun, eşinin Türk olması nedeniyle Kartal'a gelmeye oldukça sıcak baktığı bildirildi.
İlk olarak İtalya'dan Radio Kiss Kiss'in duyurduğu habere göre Fenerbahçe'nin Brezilya ekibi Atletico MG'nin 21 yaşındaki stoperi Gleison Bremer'i istediği kaydedildi. 1.88 boyundaki genç savunmacı için Roma kulübün de devrede olduğu belirtilen haberde "F.Bahçe ve Roma Bremer için transfer yarışında" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'yla ilgili İtalyan basınından gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basınından Corriere della Sera gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Cengiz Ünder'in takımı Roma, Talisca'nın transferi konusunda Benfica'yla her konuda anlaştı.
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