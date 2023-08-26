Galeri Aktüel ÜLKE PUANI SON DURUM... İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri

ÜLKE PUANI SON DURUM... İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri

UEFA ÜLKE PUANI son durum... Avrupa'daki temsilcilerimiz yoluna emin adımlarla devam ediyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Bunun ardından ardından gözler UEFA Konferans Ligi'ne çevrildi. Beşiktaş, Romanya'da Dinamo Kiev'i 3-2'lik skorla devirdi. Fenerbahçe ise evinde Twente'yi 5-1 ile rahat geçti. Diğer temsilcimiz Adana Demirspor ise deplasmanda Genk'e 2-1 mağlup oldu. İşte UEFA ÜLKE PUANI açısından büyük önem taşıyan bu karşılaşmalar sonrası güncel sıralama...

ÜLKE PUANI SON DURUM... İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri

ÜLKE PUANI SON DURUM... İşte Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri

23 Ağustos Çarşamba akşamı, temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Molde'yi 3-2 ile geçmeyi başardı.

Cimbom'a rövanş karşılaşmasında galibiyeti getiren golleri Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Fredrik Midtsjö'den geldi. Bu sonucun ardından UEFA, ülkeler sıralaması güncellendi. Türkiye elde edilen son puanlarla 10. sırada kendine yer buldu. Bu şekilde Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım hakkı elde edebiliyor.

ÜLKE PUANI SON DURUM... İşte Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri

Beşiktaş, deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlı ekip sahadan 3-2 galip ayrılan taraf oldu. Beşiktaş'ın gollerini Aboubakar, Omar Colley ve yeni transfer Zaynutdinov kaydetti.

Kartal, 31 Ağustos Perşembe günü tur için rövanş maçına çıkacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ÜLKE PUANI SON DURUM... İşte Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri

Diğer temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Twente ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, geriye düştüğü karşılaşmada Hollanda ekibini 5-1 mağlup ederek turun kapısını araladı. Fenerbahçe'de galibiyeti getiren gollerini İrfan Can(2), Szymanski, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 5-1 galip ayrılmayı bildi.

Sarı lacivertliler, 31 Ağustos Perşembe günü Hollanda'da rövanş maçına çıkacak.

ÜLKE PUANI SON DURUM... İşte Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri

Diğer temsilcimiz Adana Demirspor ise 1-0 öne geçtiği mücadelede Genk'e 2-1 mağlup olarak tur umutlarını Adana'ya bıraktı.

Adana Demirspor Genk rövanş maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ÜLKE PUANI SON DURUM... İşte Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri

İşte sıralama açısından büyük önem taşıyan bu 3 kritik mücadelede UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor