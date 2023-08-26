Galeri Aktüel ÜLKE PUANI SON DURUM... İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri

ÜLKE PUANI SON DURUM... İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri

UEFA ÜLKE PUANI son durum... Avrupa'daki temsilcilerimiz yoluna emin adımlarla devam ediyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Bunun ardından ardından gözler UEFA Konferans Ligi'ne çevrildi. Beşiktaş, Romanya'da Dinamo Kiev'i 3-2'lik skorla devirdi. Fenerbahçe ise evinde Twente'yi 5-1 ile rahat geçti. Diğer temsilcimiz Adana Demirspor ise deplasmanda Genk'e 2-1 mağlup oldu. İşte UEFA ÜLKE PUANI açısından büyük önem taşıyan bu karşılaşmalar sonrası güncel sıralama...