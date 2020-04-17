Türkiye'den çifte müjde! Hem aşı hem de...
Dünyayı etkisi altın alan corona virüsü binlerce insanın ölümüne neden olurken, bilim insanları hastalığa tedavi bulabilmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ülkemizde de bu yönde araştırmalar sürerken, son dakika gelişmesi olarak umut veren iki müjde birden geldi. İşte detaylar...
Bu lisede de hastanelerde (serviste) ve ev ortamında kullanılmak üzere "Expirium Filtreli Otomatik Ambu Ventilatör" üretimi geliştirildi. Bu solunum cihazının ilave bir özelliği daha bulunuyor. Geliştirilen solunum cihazı, kontrolünün bir kontrol paneli ile uzaktan pc veya cep telefonu uygulamasıyla yapılabilmesi özelliği sayesinde ambulans ya da sahra hastanelerinde de kullanılabilecek.
"AR-GE MERKEZLERİMİZ PROJELERİ BAŞARIYLA TAMAMLADI"
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bu süreçte meslek liselerinin üretim kapasitesini harekete geçirdiklerini, temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerinden cerrahi maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulum üretiminden yüz koruyucu sipere kadar altyapıyı güçlendirdikleri tüm alanlarda yoğun üretim yapıldığını anlattı.