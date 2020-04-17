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17 Nisan 2020, Cuma
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Türkiye'den çifte müjde! Hem aşı hem de...

Dünyayı etkisi altın alan corona virüsü binlerce insanın ölümüne neden olurken, bilim insanları hastalığa tedavi bulabilmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ülkemizde de bu yönde araştırmalar sürerken, son dakika gelişmesi olarak umut veren iki müjde birden geldi. İşte detaylar...

17 Nisan 2020 Cuma 10:13
Türkiye'den çifte müjde! Hem aşı hem de...

İlk olarak pandemi sürecinde mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçiren MEB, bu kapsamda temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maskeye, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimine geçti.

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Türkiye'den çifte müjde! Hem aşı hem de...

Solunum cihazına odaklanan ve İstanbul ve Hatay'da Ar-Ge çalışmaları yürüten MEB, bu konudaki ilk açıklamayı dün paylaştı. İlk solunum cihazı Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde üretildi.

Türkiye'den çifte müjde! Hem aşı hem de...

Bu kapsamdaki çalışmaların bir diğer aşaması da İstanbul'da yürütülen çalışmalarla tamamlandı. İstanbul Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Ar-Ge atölyesinde ikinci solunum cihazı üretildi.

Türkiye'den çifte müjde! Hem aşı hem de...

Bu lisede de hastanelerde (serviste) ve ev ortamında kullanılmak üzere "Expirium Filtreli Otomatik Ambu Ventilatör" üretimi geliştirildi. Bu solunum cihazının ilave bir özelliği daha bulunuyor. Geliştirilen solunum cihazı, kontrolünün bir kontrol paneli ile uzaktan pc veya cep telefonu uygulamasıyla yapılabilmesi özelliği sayesinde ambulans ya da sahra hastanelerinde de kullanılabilecek.

Türkiye'den çifte müjde! Hem aşı hem de...

"AR-GE MERKEZLERİMİZ PROJELERİ BAŞARIYLA TAMAMLADI"
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bu süreçte meslek liselerinin üretim kapasitesini harekete geçirdiklerini, temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerinden cerrahi maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulum üretiminden yüz koruyucu sipere kadar altyapıyı güçlendirdikleri tüm alanlarda yoğun üretim yapıldığını anlattı.

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