HaberlerGaleriTurizm Bakanı açıkladı! Şehirler arası yolculuk başlıyor
Turizm Bakanı açıkladı! Şehirler arası yolculuk başlıyor
Corona virüsünden en çok etkilenen sektörlerden biri de turizm... Turizm sektörünün hızlı bir şekilde toparlanabilmesi için oyl haritası oluşturulurken, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açıklamalarda bulundu... Bakan Ersoy oteller için uygulanacak tedbirleri açıklarken, şehirler arası yolculuklarında başlayacağı tarihi açıkladı. İşte detaylar...
25 Nisan 2020 Cumartesi 11:04
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Coronavirüsü sonrası kademe kademe rahatlama yaşanacak sektörlerin başında gelen turizm için yol haritası belli oldu. Hükümetin ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sektör temsilcileri ile yaptığı toplantılar sonrasında belirlenen yol haritasına göre, oteller önlemlerini alarak mayıs sonu açılmaya başlayabilecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Otellerde açık büfenin açılmaması, kapasitenin yarısının kabul edilmesi ve her şey dahil sisteminden uzaklaşılıp butik hizmet verilmesi planlanıyor.
Virüs sonrasında sadece otellerde değil bölgedeki restoran ve eğlence mekanlarında da bazı tedbirlerin alınması planlanıyor. İşletme girişlerinde muayene, özel kıyafet ile servis, sandalyelerde azaltma ve maske kullanım şartı gibi önlemler alınması bekleniyor.
Bazı oteller, aileye özel bina ve sahil seçeceği sunabilecek. İşletmelerde sağlık personelinin sayısı da arttırılacak. Sağlık personelinin 7/24 otelde bulunması sağlanacak.
ŞEZLONGLARA SINIRLAMA Akyaka, Selimiye, Bozburun gibi küçük turizm yerleşkelerinde apart ve pansiyonlarda ramazan bayramı sonrası itibariyle yoğunluk bekleniyor. Şezlong sayısının yarı yarıya düşmesi, günübirlik düzenlenen yat ve azmak turlarında ise sınırlamaya gidilmesi planlanıyor.