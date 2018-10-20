Rihannadan Super Bowla ret!

Rihanna'dan Super Bowl'a sahneye çıkma teklifine red cevabı geldi.
20 Ekim 2018 Cumartesi, 14:41:19
Güncelleme: 14:46:53
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Super Bowl'da maç arası performansı için teklif götürülen Rihanna, ABD Başkanı Donald Trump tarafından hedef gösterilen eski NFL oyuncusu Colin Kaepernick'le dayanışma adına 'hayır' dedi.
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2016 sezonundaki maçlardan önce milli marş sırasında diz çökerek ülkedeki sosyal eşitsizlikleri protesto eden eski NFL oyuncusu Colin Kaepernick'e karşı gösterilen duruştan rahatsızlık duyan ve NFL yönetimi ile aynı projede yer almak istemeyen Rihanna, Super Bowl'da sahne alması için gelen teklife red cevabı verdi.
3 Şubat'ta Atlanta'da düzenlenecek organizasyonda Rihanna'nın olumsuz cevabından sonra Maroon 5 grubu performans sergilemek üzere sahneye çıkacak.
Super Bowl'da daha önceki yıllarda Justin Timberlake, Beyonce ve Katy Perry gibi sanatçılar sahne almıştı.
2017 Mart'tan beri takımsız olan Kaepernick, geçen sene tüm NFL takımı sahiplerine onun kadroya katılmasına engel olma iddiasını öne sürerek şikayette bulunmuştu.