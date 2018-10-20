Rihannadan Super Bowla ret!

2016 sezonundaki maçlardan önce milli marş sırasında diz çökerek ülkedeki sosyal eşitsizlikleri protesto eden eski NFL oyuncusu Colin Kaepernick'e karşı gösterilen duruştan rahatsızlık duyan ve NFL yönetimi ile aynı projede yer almak istemeyen Rihanna, Super Bowl'da sahne alması için gelen teklife red cevabı verdi.