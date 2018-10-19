Khabib Nurmagomedov-Floyd Mayweather maçı için çılgın rakam!
WBA, WBC, IBO, IBF ve IBA Dünya şampiyonu Floyd Mayweather, geçtiğimiz günlerde UFC Hafif Siklet unvan maçında Conor Mcgregor'ı mağlup eden Rus sporcu Khabib Nurmagomedov ile yapacağı dövüş için hazırlıklara başladı.
19 Ekim 2018 Cuma, 13:15:43
Güncelleme: 13:21:36
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Son olarak 2017 Ağustos ayında Conor McGregor'la dövüşen ve rakibini 10. rauntta devirmeyi başaran Floyd Mayweather, kasayı doldurmak için hemen düğmeye bastı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
McGregor'u yakın zamanda devirmeyi başaran Dağıstanlı Karma dövüş olarak bilinen UFC hafif sıklet dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını kabul eden Mayweather, 2019 yılında gerçekleşmesi beklenen dövüş öncesi kazanmak ya da kaybetmeyi değil, ne kadar para kazanacağının hesabını yapmaya başladı.
Zaten teklifi kabul ettikten sonra dövüşü organize etmek isteyen medya kuruluşlarına, "Çek defterlerinizi çıkarın. Las Vegas'ı tekrar harika yapalım" diyen ABD'li boksör, kafasındaki rakamı da açıklamakta tereddüt etmedi.
"İKİSİYLE DE DÖVÜŞMEK İSTİYORUM"
Mayweather, "Ben her zaman kendimin patronu oldum. Khabib'le yapacağımız dövüşün nasıl biteceğini bilemem. Ancak sonunda bir şeyler başaracağız. 110 milyon ile 200 milyon Dolar arasında bir paranın garanti olacağını düşünüyorum. Ayrıca bir amacım da hem Khabib hem de daha önce yendiğim McGregor'la 2019'da karşılaşmak" ifadelerini kullandı.
50-0'lık yenilmezlik unvanı bulunan 41 yaşındaki boksör, McGregor'la olan maçından 150 milyon Dolar, rakibi ise 100 milyon Dolar kazanmıştı.