Fenerbahçe gözünü kararttı: Tam 300 milyon TL!

Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği çalkantılı performans ile taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de yönetim gözünü kararttı. Fenerbahçe'de plananlanan çılgın projenin detayları ortaya çıkmaya başladı.
18 Mart 2019 Pazartesi 21:02
Güncelleme: 18.03.2019 21:24
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Fenerbahçe'de başlatılan bağış kampanyasıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübü rahatlatacak bağış kampanyasının halka açık ilk tanıtımını Köln Fenerbahçeliler Derneği'nin 22. yıl balosunda yaptı.
Yurtdışındaki derneklerin temsilcilerinin katıldığı gecede konuşan Koç, şu ifadeleri kullanmıştı;
"Fenerbahçemiz için kitlesel kaynak yaratma projemizi başlatıyoruz. Umarım bana verdiğiniz destek nedeniyle sizleri mahcup etmem."
"Hepimizin hayalindeki Fenerbahçe'nin gerçek potansiyelini harekete geçirip hak ettiği yere hep birlikte getiririz"