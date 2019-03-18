Fenerbahçe gözünü kararttı: Tam 300 milyon TL! - Fotomaç
18 Mart 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe gözünü kararttı: Tam 300 milyon TL!

Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği çalkantılı performans ile taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de yönetim gözünü kararttı. Fenerbahçe'de plananlanan çılgın projenin detayları ortaya çıkmaya başladı.

18 Mart 2019 Pazartesi 21:02 Güncelleme: 18.03.2019 21:24
Fenerbahçe gözünü kararttı: Tam 300 milyon TL!

Fenerbahçe'de başlatılan bağış kampanyasıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

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Fenerbahçe gözünü kararttı: Tam 300 milyon TL!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübü rahatlatacak bağış kampanyasının halka açık ilk tanıtımını Köln Fenerbahçeliler Derneği'nin 22. yıl balosunda yaptı.

Fenerbahçe gözünü kararttı: Tam 300 milyon TL!

Yurtdışındaki derneklerin temsilcilerinin katıldığı gecede konuşan Koç, şu ifadeleri kullanmıştı;

Fenerbahçe gözünü kararttı: Tam 300 milyon TL!

"Fenerbahçemiz için kitlesel kaynak yaratma projemizi başlatıyoruz. Umarım bana verdiğiniz destek nedeniyle sizleri mahcup etmem."

Fenerbahçe gözünü kararttı: Tam 300 milyon TL!

"Hepimizin hayalindeki Fenerbahçe'nin gerçek potansiyelini harekete geçirip hak ettiği yere hep birlikte getiririz"

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