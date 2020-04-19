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Corona virüsü (koronavirüs) kıyafetlerden ve yiyeceklerden bulaşır mı?
Tüm dünyada yaşamı derinden etkileyen corona virüsü salgını, insanları tedirgin ediyor. Birçok kişi, karantina kuralları gereği evlerde sosyal izolasyona girdi ancak gerek marketten alınan yiyecekler gerekse online platformlar üzerinden sipariş edilen gıda ürünlerinin corona virüsü taşıyıp taşımadığı merak konusu oldu... Kullanıcılar özellikle yiyeceklerde ve kıyafetlerde corona virüsünün taşınıp taşınmadığını araştırıyor. Bu önemli soruya Rus biyolog Vladimir Makarov yanıt verdi. Corona virüsü kıyafetlerde ve yiyeceklerde bulunur mu? İşte cevabı...
19 Nisan 2020 Pazar 13:21
Güncelleme: 19.04.2020 13:23
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Çin'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını can almaya devam ediyor. Dünya üzerinde 2 milyondan fazla insanın yaşamını yitirdiği salgın nedeniyle hayat durma noktasına geldi.
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Virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı, dünya genelinde yaklaşık 161 bine yükselirken, iyileşen kişilerin sayısı ise 600 bini buldu.
İnsanlar neredeyse tüm faaliyetlerin askıya alındığı bu dönemde kendilerini virüsten korumak için evlerinde sosyal izolasyona girdiler.
İnternet kullanıcıları ise son dönemde, yiyecek ve kıyafetlerden corona virüsünün bulaşıp bulaşmadığını merak ediyor. Çoğu kişi, market alışverişi sonrası eve getirdiği ürünlerin yıkanabilir olanlarını sabunlu sudan geçiriyor.
Bazı insanlar ise dışarıda giydikleri kıyafetleri eve geldiklerinde direkt olarak çamaşır makinesine atarak yüksek ısıda yıkıyorlar.