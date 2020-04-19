Corona virüsü (koronavirüs) kıyafetlerden ve yiyeceklerden bulaşır mı?

Tüm dünyada yaşamı derinden etkileyen corona virüsü salgını, insanları tedirgin ediyor. Birçok kişi, karantina kuralları gereği evlerde sosyal izolasyona girdi ancak gerek marketten alınan yiyecekler gerekse online platformlar üzerinden sipariş edilen gıda ürünlerinin corona virüsü taşıyıp taşımadığı merak konusu oldu... Kullanıcılar özellikle yiyeceklerde ve kıyafetlerde corona virüsünün taşınıp taşınmadığını araştırıyor. Bu önemli soruya Rus biyolog Vladimir Makarov yanıt verdi. Corona virüsü kıyafetlerde ve yiyeceklerde bulunur mu? İşte cevabı...