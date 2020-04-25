Corona virüsü ilacı denemeleri basına sızdı! Korkunç görüntüler... - Son dakika Aktüel haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
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Corona virüsü ilacı denemeleri basına sızdı! Korkunç görüntüler...

Binlerce insanın ölümüne neden olan corona virüsü salgını tedavisi için bilim insanları çalışmalarını sürdürüyor. Son dakika haberlere göre, salgının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen ABD ve Brezilya'nın ardından bir ülkeden daha korkunç görüntüler geldi. İnsanların bir an önce bulunmasını istediği corona virüsü ilacının deneme sonuçları yanlışlıkla sızdırıldı. İşte detaylar...

25 Nisan 2020 Cumartesi 10:15
Corona virüsü ilacı denemeleri basına sızdı! Korkunç görüntüler...

Dünya üzerinde corona virüsü kapanların sayısı 3 milyona doğru giderken, can kaybının yarın 200 bini aşması bekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de denenen bir corona virüsü ilacının sonuçlarını yanlışlıkla açıkladı.

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Corona virüsü ilacı denemeleri basına sızdı! Korkunç görüntüler...

Dünyadaki vakaların yaklaşık üçte birinin tespit edildiği ABD'de, pozitif sonuç veren testlerin sayısı bir günde 31 bin 900 artışla 886 bini aştı. Can kayıpları da yeniden yükseldi, bir günde 2 bin 342 hasta öldü. Covid-19 kurbanlarının sayısı 50 bini geçti. Minnesota'da St. Paul'deki bir sağlık çalışanı kendilerini alkışlayanlara gözyaşlarıyla karşılık veriyor.

Corona virüsü ilacı denemeleri basına sızdı! Korkunç görüntüler...

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir an önce normal hayata dönülmesi için kışkırttığı taraftarları birçok eyalette gösteri yaparken, karantina tedbirlerinin sürmesini isteyenler de kontra protesto yaptı. Washington'daki Trump International Hotel önüne bırakılan sembolik cesetlerin ardında ABD liderinin yalan söylediği yazıyor.

Corona virüsü ilacı denemeleri basına sızdı! Korkunç görüntüler...

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Parti'li başkanı Nancy Pelosi, 500 milyar dolarlık ek corona virüsü paketinin oylanmasından dakikalar önce gazetecilere açıklama yapıyor. Üç trilyon doları aşkın bir duyuran ABD'de işsizlik başvuruları 26 milyonu geçti.

Corona virüsü ilacı denemeleri basına sızdı! Korkunç görüntüler...

Brezilya'nın en büyük eyaleti olan Amazonas'ın en büyük şehri Manaus'taki toplu mezara defnedilen corona virüsü kurbanlarına, son 24 saat içerisinde yenileri eklendi.

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