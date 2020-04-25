Corona virüsü ilacı denemeleri basına sızdı! Korkunç görüntüler...
Binlerce insanın ölümüne neden olan corona virüsü salgını tedavisi için bilim insanları çalışmalarını sürdürüyor. Son dakika haberlere göre, salgının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen ABD ve Brezilya'nın ardından bir ülkeden daha korkunç görüntüler geldi. İnsanların bir an önce bulunmasını istediği corona virüsü ilacının deneme sonuçları yanlışlıkla sızdırıldı. İşte detaylar...
Dünyadaki vakaların yaklaşık üçte birinin tespit edildiği ABD'de, pozitif sonuç veren testlerin sayısı bir günde 31 bin 900 artışla 886 bini aştı. Can kayıpları da yeniden yükseldi, bir günde 2 bin 342 hasta öldü. Covid-19 kurbanlarının sayısı 50 bini geçti. Minnesota'da St. Paul'deki bir sağlık çalışanı kendilerini alkışlayanlara gözyaşlarıyla karşılık veriyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın bir an önce normal hayata dönülmesi için kışkırttığı taraftarları birçok eyalette gösteri yaparken, karantina tedbirlerinin sürmesini isteyenler de kontra protesto yaptı. Washington'daki Trump International Hotel önüne bırakılan sembolik cesetlerin ardında ABD liderinin yalan söylediği yazıyor.