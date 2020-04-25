Corona virüsü ilacı denemeleri basına sızdı! Korkunç görüntüler...

Binlerce insanın ölümüne neden olan corona virüsü salgını tedavisi için bilim insanları çalışmalarını sürdürüyor. Son dakika haberlere göre, salgının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen ABD ve Brezilya'nın ardından bir ülkeden daha korkunç görüntüler geldi. İnsanların bir an önce bulunmasını istediği corona virüsü ilacının deneme sonuçları yanlışlıkla sızdırıldı. İşte detaylar...