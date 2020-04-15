HaberlerGaleriCorona virüsü aşısı işe yaradı mı? İşte uygulanan hastanın durumu ve açıklaması
Corona virüsü aşısı işe yaradı mı? İşte uygulanan hastanın durumu ve açıklaması
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını dünyada binlerce insanın ölümüne neden olurken bilim insanları tedavi çalışmaları için araştırmalarını sürdürüyor. Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de de hastalığa karşı üretilen bir aşı ilk kez bir insan üzerinde denenmişti. Aşının denendiği Jennifer Haller son durumu ve yaşadığı bu süreç hakkında açıklamalarda bulundu.
15 Nisan 2020 Çarşamba 11:18
Güncelleme: 15.04.2020 11:18
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Corona virüsü salgınına karşı ABD'de geliştirilen aşının denendiği ilk sağlıklı insan olan 44 yaşındaki Amerikalı Jennifer Haller, bu süreçte yaşadıklarını anlattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İngiliz The Telegraph gazetesine konuşan 2 çocuk annesi Haller, gönüllü olmaya karar verdikten sonra eşi ve akrabalarının bazı çekincelerini dile getirdiklerini belirterek, "Evet bir ton risk vardı, ama ben son derece pozitif bir insanım ve riskleri göz ardı etmek için elimden geleni yaptım" dedi.
ÇOCUKLARI MUTLU Haller, 13 yaşındaki kızı Ellison ve 16 yaşındaki oğlu Hayden'ın da kendisinin şöhretini harika bulduklarını söyledi. Jennifer Haller, aşı testi duyurusunu geçen ay bir Facebook mesajında görmüş.
ABD'de evde karantina uyguladıklarında kendisini çaresiz hissettiğini söyleyen Haller, "Bu küresel pandemiyi durdurmak için yapabileceğim bir şey yoktu. Sonra bu fırsatı gördüm ve şöyle düşündüm:
Belki de yapabileceğim bir şey vardır." Aşı testinden önce kendisinden 45 sayfalık olası riskleri anlatan metni okuyup imzalaması istenmiş.