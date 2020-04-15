Corona virüsü aşısı işe yaradı mı? İşte uygulanan hastanın durumu ve açıklaması

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını dünyada binlerce insanın ölümüne neden olurken bilim insanları tedavi çalışmaları için araştırmalarını sürdürüyor. Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de de hastalığa karşı üretilen bir aşı ilk kez bir insan üzerinde denenmişti. Aşının denendiği Jennifer Haller son durumu ve yaşadığı bu süreç hakkında açıklamalarda bulundu.