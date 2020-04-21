Açıklandı! Corona virüsü ne zaman sona erecek?

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü binlerce can aldı ve almaya devam ediyor. Bilim insanları çalışmalarına günden güne hız verirken, virüsün bir an önce dünyadan silinmesi için birçok önlem alınmaya çalışılıyor. Peki corona virüsü ne zaman sona erecek? Japon profesör açıkladı... İşte detaylar...