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21 Nisan 2020, Salı
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Açıklandı! Corona virüsü ne zaman sona erecek?

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü binlerce can aldı ve almaya devam ediyor. Bilim insanları çalışmalarına günden güne hız verirken, virüsün bir an önce dünyadan silinmesi için birçok önlem alınmaya çalışılıyor. Peki corona virüsü ne zaman sona erecek? Japon profesör açıkladı... İşte detaylar...

21 Nisan 2020 Salı 09:50 Güncelleme: 21.04.2020 11:06
Açıklandı! Corona virüsü ne zaman sona erecek?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

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Açıklandı! Corona virüsü ne zaman sona erecek?

Dünya genelinde şimdiye dek tespit edilen vaka sayısı 2.5 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenler ise 165 bini aştı.

Açıklandı! Corona virüsü ne zaman sona erecek?

Corona virüsü atlatarak iyileşen kişi sayısı ise 600 bin barajını aşarak 633.062 olarak belirlendi.

Açıklandı! Corona virüsü ne zaman sona erecek?

Japonya'da ise pozitif vaka sayısı 10,797'e yükseldi. 236 kişinin hayatını kaybettiği ülkede iyileşenlerin sayısı da 1.159 olarak belirtildi.

Açıklandı! Corona virüsü ne zaman sona erecek?

Tüm bu verilerin eşiğinde Kobe Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Profesörü Kentaro Iwata, karamsar değerlendirmelerde bulundu.

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