Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Galatasaray'da Rafael Leao'nun sağlık durumu gündem oldu. Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Portekizli yıldız, tedavi programı kapsamında Katar'a gönderilmişti. Dev derbi öncesinde 27 yaşındaki futbolcunun son durumuna ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Peki, Rafael Leao Beşiktaş maçında oynayacak mı? Leao ne zaman sahalara dönecek?

RAFAEL LEAO BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Anadolu Ajansı'nın 29 Kasım tarihli haberine göre Rafael Leao, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Portekizli yıldız, Dolmabahçe'de oynanacak kritik karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

RAFAEL LEAO'NUN SAKATLIĞI NE?

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Rafael Leao'nun yapılan MR kontrollerinde sağ üst arka adalesinde ileri düzeyde zorlanma ve kanama belirlendi.

Galatasaray, 8 Kasım tarihinde yaptığı resmî açıklamayla futbolcunun tedavisine başlandığını duyurmuştu.

RAFAEL LEAO NEDEN KATAR'A GİTTİ?

Galatasaray Kulübü, 20 Kasım tarihinde yayımladığı sağlık raporunda Rafael Leao'nun tedavi programına Katar'da devam edeceğini açıkladı.

Portekizli futbolcu için Doha'daki Aspetar sağlık merkezinde, kulüp fizyoterapistinin eşlik edeceği 10 günlük özel bir tedavi programı planlandı.

RAFAEL LEAO NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Galatasaray'da Rafael Leao'nun sahalara dönüşünün beklenenden daha uzun sürebileceği öne sürüldü. Portekizli yıldızın Beşiktaş derbisinin ardından Çaykur Rizespor ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak AEK karşılaşmalarında da görev alamayacağı belirtildi.

GALATASARAY'DA LEAO'NUN YERİNE KİM OYNAYACAK?

Rafael Leao'nun yokluğunda Galatasaray'ın Beşiktaş derbisinde kanatlarda Yunus Akgün ve Eren Elmalı'ya görev vermesi bekleniyor. Sakatlığını atlatan Roland Sallai'nin ise geniş maç kadrosunda yer alması öngörülüyor.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS 4K ekranlarından canlı yayınlanacak.