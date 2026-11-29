Sakatlığı nedeniyle dizinden operasyon geçiren ve Aston Villa maçında da oynayamayan Victor Osimhen'in Beşiktaş derbisinin kadrosunda olup olmayacağı yarın netlik kazanacak.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2026 06:50
Sakatlığı nedeniyle dizinden operasyon geçiren ve Aston Villa maçında da oynayamayan Victor Osimhen'in Beşiktaş derbisinin kadrosunda olup olmayacağı yarın netlik kazanacak. Teknik direktör Okan Buruk hem sağlık heyetiyle hem de oyuncuyla görüştükten sonra kararını verecek.