Beşiktaş-Galatasaray maçında teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 22'nci derbisine çıkacak. 53 yaşındaki teknik adam yönetimindeki Galatasaray, son dört sezonda Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı 21 mücadelede 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Bu 21 karşılaşmanın 9'unu ise siyah-beyazlılara karşı oynayan Okan Buruk, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

SON 3 SEZONUN 2'SİNDE KAZANDI

Galatasaray'ın başında çıktığı maçlarda rekor üstüne rekor kıran Okan Buruk, yarın Beşiktaş'ı yenmesi halinde yine bir rekoru egale edecek. 53 yaşındaki teknik adam, ezeli rakibini mağlup etmesi durumunda Galatasaray tarihinde Gündüz Kılıç ile beraber ligde Beşiktaş'ı dış sahada en fazla yenen teknik direktör olacak. Buruk, ezeli rakibini 2023-24 ve 2025-26 sezonlarında deplasmanda yendi.

KILIÇ'I BAŞKA ALANDA GEÇMEK İSTİYOR

Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başına geçtiğinden beri siyah-beyazlıları Süper Lig'de 5 kez mağlup ederek, bu alanda Gündüz Kılıç (5) ile aynı sırayı paylaşıyor. Tecrübeli teknik adam, yarın kazanması halinde Kılıç'ı geride bırakarak tek başına ikinci sırayı alacak. Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim ise 10 galibiyetle Galatasaray'ın teknik direktörü olarak Beşiktaş'ı ligde en fazla mağlup eden isim olarak zirvede yer alıyor.

ITALIANO 7'İNCİ İSİM

Okan Buruk, Galatasaray'ın başına geçtikten sonra Beşiktaş ile Süper Lig'de oynadığı derbilerde 6 farklı teknik adamla karşılaştı. Tecrübeli çalıştırıcı, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst, Ole Gunnar Solskjaer ve Sergen Yalçın'a karşı maça çıktı. İtaliano son 4.5 sezondaki 7'nci isim olacak.