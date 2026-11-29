Galatasaray'ın genç yıldızına 3 talip! Süper Lig ekipleri sıraya girdi
Galatasaray'ın genç yıldızı Renato Nhaga'ya yönelik ilgi giderek artıyor. 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun peşine Trendyol Süper Lig'den 3 takımın daha düştüğü ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2026 16:14
"Hocayla da görüşmemiz lazım."
"Hoca uygun görürse Galatasaray Kulübü'yle görüşürüz."
"Nhaga bizim takımda iş yapar."
"Galatasaray verirse Nhaga'yı kiralık olarak kadromuza katmayı düşünüyorum."
"Galatasaray, Nhaga'yı kiralık göndermek isterse kadromuzda görmek istiyoruz." sözlerini sarf etmişti.
Gençlerbirliği'nin ardından Başakşehir FK ve Eyüpspor'un da 19 yaşındaki genç oyuncuyla ilgilendiği öğrenildi.
İki İstanbul temsilcisi, Renato Nhaga'yı kiralamak istiyor.
GALATASARAY'IN KARARI
Galatasaray, forma şansı bulması adına genç oyuncunun kiralık olarak ayrılmasına sıcak bakıyor.
BU SEZON 62 DAKİKA
Renato Nhaga, Galatasaray'da bu sezon 6 maçta 62 dakika süre bulabildi.
Genç oyuncu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Öte yandan 1.72 boyundaki ismin, Galatasaray ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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