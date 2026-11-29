Galatasaray'da Okan Buruk'un Beşiktaş derbisi planı belli oldu!
Beşiktaş karşılaşması öncesinde oyun stratejisini netleştiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, rakibinin yenilgi aldığı maçları inceleyerek Dolmabahçe'den galibiyetle ayrılma kurgusunu tamamladı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2026 06:50
53 yaşındaki teknik adam, bu planında Barış Alper Yılmaz'ı Osimhen'in olmaması durumunda yine ileri uçta değerlendirecek.
HIZLARINDAN FAYDALANACAK
Barış'ın hızından faydalanmak isteyen Buruk, rakip savunma arkasına atılan toplarla etkili olmaya çalışacak.
Kadrosunu da büyük ölçüde belirleyen Okan Buruk, Sallai, Osimhen ve Leao'nun yokluğunda sağ kanatta Leroy Sane'yi de taktik çalışmada görevlendirdi.
Tecrübeli çalıştırıcı, Barış, Sane, Yunus ve Batrakov gibi oyuncularıyla Tüpraş Park'ta sonuca gitmeyi hedefliyor.
5 YENİLGİDE DE TOPLA OYNADI
Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da aldığı toplamdaki 5 yenilgide de topla fazla oynayan taraftı...
Rakiplerine topla oynamada büyük üstünlük kursa da siyah-beyazlılar, bu 5 karşılaşmadan boynu bükük ayrıldı.
Süper Lig'de Alanya, Trabzonspor ve Amed'e mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'da ise Zalgiris ile Celtic'e yenildi.
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