Süper Lig'in 13'üncü haftasında Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ezeli rakibini imha edecek planı hazırladı.

Beşiktaş'ın bu sezon yenildiği tüm maçlarda topa sahip olduğunu gören Buruk, geçiş hücumlarıyla gol arayacak.