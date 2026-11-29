Galatasaray'da Leao gelişmesi! O tarihte takıma katılacak
Galatasaray'da bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Rafael Leao hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldızın o tarihte takıma katılmasının beklendiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2026 09:49
Sarı-kırmızılıların yıldız isimlerinden Rafael Leao'nun sağlık durumu merak ediliyor.
27 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray'ın Amed SK ile oynadığı mücadelede sakatlanmış ve 50'nci dakikada yerini Deniz Gül'e bırakmıştı.
Amed SK mücadelesi sonrası Galatasaray resmi sosyal medya hesabından Rafael Leao'nun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklama şu şekildeydi:
"Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed S. F. ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Rafael Leão'nun yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Son olarak Rafael Leao hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
SALI GÜNÜ GELİYOR
Sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Rafael Leao, salı günü İstanbul'a gelecek ve tedavisine burada devam edecek.
Portekizli süper starın, iyileşme süreci iyi gitse de aralık ayının son çeyreğinde takıma katılması bekleniyor.
Transfermarkt verilerine göre Rafael Leao'nun güncel piyasa değeri 40 milyon Euro.
Leao'nun Galatasaray ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Portekizli futbolcu Galatasaray formasını şimdiye kadar 11 maçta giyerken 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.
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