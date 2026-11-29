Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Taraftarı önünde kazanarak zirveyle arasındaki puan farkını azaltmak isteyen siyah-beyazlılar, lider Galatasaray karşısında hata yapmak istemiyor. Sarı-kırmızılılar ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde Vincenzo Italiano ve Okan Buruk'un kadro tercihleri merak ediliyor. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maç kadrosu belli oldu mu? Derbide kimler oynayacak, hangi futbolcular eksik? İşte muhtemel ilk 11'ler...

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇ KADROSU BELLİ OLDU MU?

30 Kasım Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde iki takımın muhtemel ilk 11'leri şekillenmeye başladı. Karşılaşmanın resmî ilk 11'lerinin ise maçın başlamasına yaklaşık bir saat kala açıklanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Nübel, Murillo, Djalo (Agbadou), Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Olaitan, Cerny, Orkun Kökçü, Trossard, Vlahovic.

GALATASARAY: Uğurcan Çakır, Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz.

BEŞİKTAŞ'TA DERBİ ÖNCESİ KİMLER EKSİK?

Siyah-beyazlılarda Emmanuel Agbadou'nun sağlık durumu derbi öncesinde yakından takip ediliyor. Fildişi Sahilli savunma oyuncusunun görev alamaması halinde Vincenzo Italiano'nun Tiago Djalo'yu tercih etmesi bekleniyor.

Hapoel Beer Sheva karşılaşmasında yaşadığı sağlık problemi nedeniyle oyundan çıkan Emirhan Topçu'nun durumu da teknik heyet tarafından değerlendiriliyor. Beşiktaş'ın kesin eksik listesi maç öncesinde netlik kazanacak.

GALATASARAY'DA DERBİ ÖNCESİ SAKAT VE CEZALILAR KİMLER?

Sarı-kırmızılılarda tedavileri devam eden Roland Sallai ve Rafael Leao'nun Beşiktaş derbisinde görev alması beklenmiyor. Victor Osimhen, Deniz Gül ve Mario Lemina'nın durumları ise teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor.

Galatasaray'da sakatlıkların ardından hücum hattında yapılacak tercihler, derbi öncesinde merak edilen konuların başında geliyor.

VICTOR OSIMHEN BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sakatlığı nedeniyle takımının son üç resmî karşılaşmasında görev alamayan Victor Osimhen'in Beşiktaş derbisinin geniş maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Nijeryalı golcünün mücadeleye ilk 11'de başlayıp başlamayacağı henüz netlik kazanmadı. Galatasaray'ın hücum hattının merkezinde Barış Alper Yılmaz'ın görev alması öngörülürken Osimhen'in durumuna son kontrollerin ardından karar verilmesi bekleniyor.

OKAN BURUK BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE NEDEN YOK?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Beşiktaş karşılaşmasında takımının başında yer alamayacak. Sarı-kırmızılılarda saha kenarında yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu görev yapacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNİN HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu, dev derbide Oğuzhan Çakır'ın görev yapacağını açıkladı. Çakır'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.