Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim olarak göze çarpıyor. 9 kez ligde siyah-beyazlılarla rakip olan Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş derbilerinde toplam 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Ayrıca sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira 8, Abdülkerim Bardakcı 7 kez Beşiktaş'a rakip oldu.

İLK HEYECANLARI

Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu, ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak. Yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı ekibin transfer ettiği Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu ilk defa Galatasaray formasıyla siyah-beyazlı takıma karşı mücadele edecek. Bu oyuncular içinde bir tek Leao sakat, kadroda yok.

GOLLER 12 FUTBOLCUDAN

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 12 müsabakada 29 gol kaydederken, bu goller 12 farklı futbolcudan geldi. Cimbom'da Osimhen 9, Yunus Akgün 3, Abdülkerim, Sara, Leao, Batrakov, Barış Alper ve Torreira da 2'şer gol attı.

SALLAI KADRODA YOK

Milli arada sakatlanan Roland Sallai, Beşiktaş derbisini kaçıracak. Tecrübeli oyuncunun raporlarını inceleyen teknik direktör Okan Buruk, Sallai'yi kadroya almayacak. Macar oyuncunun AEK ile oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesine ise yetişmesi bekleniyor.