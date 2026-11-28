Galatasaray'ın bu sezon en iyi isimlerinden Yunus Akgün dünya evine girdi. Başarılı futbolcu yaşamını Tuğçe Alaca ile birleştirdi. 26 yaşındaki yıldızın nikah şahitliklerini Galatasaray'ın eski hocası Fatih Terim, başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk, takım kaptanı Abdülkerim Bardakcı ile eski takım arkadaşı Emre Taşdemir yaptı.
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