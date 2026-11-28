Sakatlıktan çıktıktan sonra oynadığı maçlarda harika bir performans sergileyen Wilfried Singo, Beşiktaş derbisinde de bir aksilik olmazsa sahaya ilk 11'de çıkacak. Roland Sallai'nin sakatlığı nedeniyle beklenenden daha erken sahaya çıkmak zorunda kalan Fildişili oyuncu, özellikle Aston Villa maçındaki performansı ile herkesi kendisine hayran bırakmıştı.