Kritik Beşiktaş derbisi öncesinde G.Saray'da en önemli gündem maddesi Victor Osimhen'in durumu oldu. Sakatlık sonrasında iyileşme sürecine giren Nijeryalı futbolcunun büyük bir ihtimalle derbide sahaya ilk 11'de çıkması beklenmiyor. Ancak maç kadrosunda yer alma ihtimali devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk, son kararını yarınki idmanla birlikte verecek.