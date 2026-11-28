Okan Buruk sağ bekte kararını verdi! Beşiktaş derbisi öncesinde...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Beşiktaş derbisi öncesinde sahaya sürmeyi planladığı ilk 11 ortaya çıkmaya başladı. Bu doğrultuda Cimbom'da sağ bek bölgesinde o ismin forma giyeceği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2026 11:16 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2026 11:21
Cimbom kritik derbiden 3 puanla ayrılarak zirve yarışında puan farkını açmayı hedefliyor.
OKAN BURUK'UN 10. BEŞİKTAŞ DERBİSİ!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Beşiktaş ile 9 kez rakip oldu.
Sarı-kırmızılıları 2022 yılında çalıştırmaya başlayan Okan Buruk, siyah-beyazlılarla 8'i Trendyol Süper Lig, 1'i de Turkcell Süper Kupa olmak üzere 9 derbi oynadı.
Geride kalan maçlarda Buruk'un ekibi, 9 derbinin 5'ini kazanırken, 3 kez yenildi, 1 defa da berabere kaldı.
BEŞİKTAŞ İLE 21 KEZ KARŞILAŞTI!
Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray ile rakip oldu.
Buruk'un takımları, bu müsabakalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.
Galatasaray altyapısında yetişen Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde 2004-2006 yılları arasında da Beşiktaş'ta forma giydi.
BURUK'TAN DERBİDE FLAŞ SAĞ BEK KARARI!
Öte yandan Galatasaray'da, Beşiktaş derbisi öncesi ilk 11 de netleşmeye başladı.
Sakatlıktan çıktıktan sonra oynadığı maçlarda harika bir performans sergileyen Wilfried Singo, Beşiktaş derbisinde de bir aksilik olmazsa sahaya ilk 11'de çıkacak.
Roland Sallai'nin sakatlığı nedeniyle beklenenden daha erken sahaya çıkmak zorunda kalan Fildişili oyuncu, özellikle Aston Villa maçındaki performansı ile herkesi kendisine hayran bırakmıştı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.