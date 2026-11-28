Bugüne kadar 191 kez parçalı formayı terleten Torreira, derbide görev yapması durumunda efsane Hagi'yi yakalayıp, kulüp tarihinde en fazla forma giyen 5. yabancı oyuncu olmayı başaracak.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2026 06:50
Sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira için Beşiktaş derbisinin ayrı bir önemi bulunuyor. Bugüne kadar 191 kez parçalı formayı terleten Torreira, derbide görev yapması durumunda efsane Hagi'yi yakalayıp, kulüp tarihinde en fazla forma giyen 5. yabancı oyuncu olmayı başaracak. Zirvede ise 551 maçta vatandaşı Fernando Muslera yer alıyor.