Galatasaray'da Ugochukwu gelişmesi! Kalmak için yönetime şart koştu
Galatasaray'da Lesley Ugochukwu'nun takımdan ayrılma ihtimali konuşulmaya başlandı. Sahada daha fazla süre almak isteyen 21 yaşındaki oyuncunun, durumunun değişmemesi halinde ocak ayı transfer döneminde sarı-kırmızılı ekibe veda etmeyi düşündüğü belirtildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2026 06:50
Ugochukwu, sarı-kırmızılı ekipte daha fazla forma şansı bulmayı hedefliyor.
Genç oyuncunun ocak ayında takımdan ayrılması ihtimali de gündeme geldi.
Ugochukwu, Galatasaray formasıyla şu ana kadar toplam 140 dakika süre alabildi.
Sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcuyu sezon başında Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattı.
Bu transfer için İngiliz ekibine 3.52 milyon euro kiralama bedeli ödendi.
Anlaşmada ayrıca 22.5 milyon euro değerinde şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunuyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin Fransız yıldız için alacağı karar merak konusu oldu.
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