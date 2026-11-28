Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan en önemli oyunculardan birisi olan Bruno Fernandes'in, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatıldığı iddia edildi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2026 06:50
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan en önemli oyunculardan birisi olan Bruno Fernandes'in, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatıldığı iddia edildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Manchester United, elinde bulundurduğu tek taraflı 1 yıllık uzatma opsiyon hakkını devreye sokmaya karar verdi.