Süper Lig'de haftanın en kritik maçı yaklaşırken G.Saray'da bütün planlar 3 puan üzerine kurulmuş durumda. Sakatlıklarla boğuşan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisinde ideal 11'inden uzak kalacak ancak bu atmosferi çok iyi bilen oyunculara sahip. Özellikle de kaleci Uğurcan Çakır'ın, siyah- beyazlı takıma karşı sergilediği başarılı performans dikkat çekiyor. Bu sezon Süper Lig'de Uğurcan Çakır 11 maçta 14 gol yerken, Beşiktaş maçlarında ise bambaşka bir hal alıyor.

ASLAN'DA 1 GOL YEDİ

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 16 maçta sarı-kırmızılı formayı giyen Uğurcan Çakır, söz konusu karşılaşmaların 6'sında kalesini gole kapattı. Milli kaleci, G.Saray ve Trabzonspor'da 17 kez Beşiktaş'a rakip oldu. Kalesinde 23 gol gören Uğurcan, 3 kez ise kalesini gole kapattı. Uğurcan Çakır, Beşiktaş'a karşı oynadığı 17 maçın 6'sında galibiyet yaşarken, 7 beraberlik ve sadece 4 mağlubiyet gördü. Uğurcan G.Saray'da ise bu heyecanı iki kez yaşarken sadece 1 gol yedi.