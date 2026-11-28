Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle taçlanacak. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak zirve yarışında önemli bir adım atmayı hedeflerken sarı-kırmızılılar ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda avantajını korumak istiyor. Avrupa kupalarında aldıkları galibiyetlerin ardından derbiye odaklanan iki takımın mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun 13. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan fikstüre göre dev karşılaşma, haftanın kapanış mücadelesi olacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 21.00'de başlayacak. İki ezeli rakip, sezonun ligdeki ilk randevusunda karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ NEREDE OYNANACAK?

Dev derbi, Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Dolmabahçe'de taraftarının desteğini arkasına alacak siyah-beyazlılar, ezeli rakibi karşısında galibiyet arayacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNİN HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan görevlendirmeye göre Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'da karşılaşmasının ardından derbinin tarihinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

Ancak 28 Kasım 2026 itibarıyla karşılaşmanın ertelenmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. TFF'nin güncel fikstürüne göre Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak.

İKİ TAKIM DA AVRUPA'DAN MORALLİ DÖNDÜ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde karşılaştığı Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Avrupa'da önemli bir galibiyet elde eden siyah-beyazlılar, İstanbul'a dönmesinin ardından gözünü Galatasaray derbisine çevirdi.

Galatasaray ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında RAMS Park'ta ağırladığı İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'daki galibiyetin ardından Dolmabahçe'de de kazanarak başarılı grafiğini sürdürmek istiyor.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇININ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre derbi biletleri, 27 Kasım Cuma günü saat 15.00'te BJK SuperApp üzerinden ön satışa sunuldu. Karşılaşmanın genel bilet satışları ise 28 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak.

102 YILLIK REKABETTE YENİ RANDEVU

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabet, 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda oynanan ve siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmayla başladı. Bir asrı aşan rekabetin en farklı skorlu galibiyetini Galatasaray, 30 Haziran 1940'ta rakibini 9-2 mağlup ederek elde etti.

Beşiktaş ise son olarak 3 Ağustos 2024'te oynanan Turkcell Süper Kupa mücadelesinde sarı-kırmızılıları 5-0 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı. Rekabetin en golcü ismi ise Galatasaray filelerini 29 kez havalandıran Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Hakkı Yeten oldu.

SON 10 DERBİDE GALATASARAY ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan son 10 resmi karşılaşmada Galatasaray 6, Beşiktaş ise 3 galibiyet elde ederken bir mücadele beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 15, sarı-kırmızılılar ise 13 kez gol sevinci yaşadı. Rekabetteki son 7 müsabakada toplam 7 kırmızı kart çıkması da dikkat çekti.

Bu süreçte Beşiktaş'tan 3, Galatasaray'dan ise 4 futbolcu oyun dışında kaldı. İki ezeli rakip arasında 7 Mart 2026 tarihinde Tüpraş Stadyumu'nda oynanan son derbiyi Galatasaray 1-0 kazanmıştı.