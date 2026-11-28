Son yıllarda G.Saray taraftarının yüzü gülmeye devam ediyor. Süper Lig'de elde edilen 4 yıllık şampiyonluk serisinden sonra bu sezonun da en büyük favorisi olan G.Saray, Avrupa'yı da titretiyor. Sahaya çıktığı son 8 resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Okan Buruk'un öğrencileri çok formda. Sarı- kırmızılılar bu formunu sürdürerek yoluna ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, yeni yıla kadar oynanacak 5 karşılaşmadan zaferle ayrılmak istiyor. Bu süreçte G.Saray'ı bekleyen en zorlu karşılaşma ise pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş deplasmanı. Ardından sırasıyla Çaykur Rize, AEK (D), Eyüp (D) ve Alanya ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar 15 puanın hepsine talip. Aslan bunu başarırsa hem ligde hem de Avrupa'da dev bir adım atmış olacak.