Galatasaray'da son dönemlerde sakatlıklardan yana bir türlü yüzler gülmüyor. Sarı-kırmızılılarda kulüp tarihinin en pahalı iki oyuncusu Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sakatlıklarına yenileri eklenmişti. Milli takımda sakatlanan Roland Sallai'nin yanına Aston Villa karşılaşmasında sakatlanan isimler eklenmişti. Burnu kırılan Deniz Gül ameliyat olurken, Lemina kaleci Suzuki'nin üzerine düşmesi sonucunda sakatlanıp kenara gelmişti. Torreira da ağrı hissettiği için kenara kadar gelmişti.

Ancak bu 3 futbolcudan da güzel haberler geldi. Deniz Gül'ün tıpkı takım arkadaşı Victor Osimhen gibi maskeyle oynayabileceği öğrenildi. Torreira ve Lemina'nın ise forma giymelerinde hiçbir sorun olmadığı ortaya çıktı. Roland Sallai'nin durumunun maç günü belli olması beklenirken, Victor Osimhen'in de maç kadrosunda yer alabileceği öğrenildi. Ancak Nijeryalı süper yıldızın durumu bugün yapılacak olan antrenmanın ardından şekillenecek. Sağlık heyeti Osimhen'in sürecini çok yakından izliyor.